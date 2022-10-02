“سكني” يوضح شروط نقل المديونية وإعادة جدولة القرض العقاري

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حدّد برنامج “سكني”التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، شروط برنامج نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية.

وأوضح البرنامج أن شروط برنامج نقل المديونية، تشمل العملاء المنتظمين بالسداد، والعملاء الحاصلين على دعم كلي أو جزئي، مشيراً إلى أن البرنامج لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن.

جاء ذلك رداً على استفسار بشأن مدى إمكانية إعادة جدولة سداد القرض العقاري لمنتج بناء ذاتي بعد وصول المُستفيد لسن التقاعد.