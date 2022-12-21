“سكني”: 5 أيام لإلغاء حجز الأرض إلكترونياً وهذه الخطوات

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قال برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إنه يمكن إلغاء حجز منتج الأرض إلكترونياً، مبيناً أن عملية الإلغاء تستغرق 5 أيام عمل.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن إلغاء حجز الأرض إلكترونياً من خلال الحساب، دون الحاجة لأي نماذج ورقية لمعالجتها، وذلك من خلال الدخول للملف الشخصي، والضغط على أيقونة الخدمات، ثم أيقونة “إلغاء الحجز”.

وأشار إلى أنه في حال تم إلغاء منتج الأرض سيتم إسقاطه من حساب المستفيد وفق الإجراءات التنظيمية، وفي حال تم إسقاط المنتج يمكن التقديم على منتج آخر.