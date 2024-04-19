سلاح الجو الإسرائيلي يؤكد تنفيذ غارة على أصفهان.. وإيران تعلق رحلات جوية

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علقت إيران الرحلات الجوية فوق عدة مدن بما في ذلك مدينة أصفهان بوسط البلاد، والتي ذكرت تقارير في وقت سابق أن دوي انفجارات سُمع بالقرب من مطارها.

سلاح الجو الإسرائيلي أكد تنفيذ غارة على أصفهان، فيما ذكر “برس تي في” الإيراني أن الوضع في أصفهان بإيران طبيعي، ولم يحدث أي انفجار على الأرض، وفق “العربية” “والحدث”

وقبلها، نقلت وكالة “مهر” الإيرانية عن مدير العلاقات العامة للملاحة الجوية، اليوم الجمعة، الإعلان عن تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات طهران وأصفهان وشيراز والمطارات الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية.

وفعّلت إيران دفاعها الجوي بعد تقارير عن وقوع انفجارات، فيما ذكر إعلام محلي أن المضادات الجوية أسقطت أجساما طائرة في عدة مناطق إيرانية.

ونقلت قناة العالم عن متحدث باسم المنظمة الفضائية الإيرانية إعلانه عن إسقاط الدفاعات الجوية عددا من الأجسام الصغيرة. وأضاف أنها تصدت لأجسام مشبوهة في أجواء أصفهان قرب القاعدة العسكرية شمال غربي المدينة.