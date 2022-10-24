سلسلة بطولات أرامكو للفرق تعود إلى جدة

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تعود منافسات سلسلة بطولات أرامكو للفرق إلى جدة من جديد بعد جولة عالمية مثيرة في نسخة 2022، حيث تنطلق منافسات الجولة الأخيرة من السلسلة التي تلعب ضمن الجولة الأوروبية لقولف السيدات على نادي وملعب رويال غرينز في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية خلال الفترة بين الـ 10 والـ 12 من نوفمبر المقبل.

وتنتظر جماهير القولف حول العالم متابعة عدد من أكبر النجمات العالميات المتوجات بألقاب سلسلة بطولات أرامكو من بينهن المتوجة باللقب الفردي لجولة جدة العام 2021 بيا بابنيك إضافة إلى المتوجة بلقب لندن للعام الحالي برونتي لاو وقائدة الفريق المتوج بلقب جولة سوتوغراندي للعام 2021 اليسون لي إضافة إلى قائدة فريق كأس سولهام سوزن بيترسون.

وشهدت سلسلة بطولات أرامكو للفرق هذا الموسم 2022 جولة في عدد من المدن حول العالم، بدءاً من العاصمة التايلندية بانكوك، مروراً بلندن، وصولاً إلى سوتوغراندي الإسبانية، لتُقام جولتها الماضية في نيويورك، قبل أن تعود وكما هو الحال في نسخها السابقة، لتختتم إثارة منافساتها في جدة.

وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لقولف السعودية ماجد السرور سعادته بعودة البطولة إلى جدة قائلاً: “على مدار أربع جولات حول العالم، قدمت هذه البطولة إثارة منقطعة النظير حتى الآن، وأنا على ثقة بأنها ستواصل تقديم الإثارة والمتعة لمحبي اللعبة حين تصل إلى جدة في نوفمبر المقبل”.

وتابع السرور: “أتطلع بحماس إلى الترحيب باللاعبات العالميات في جدة على الملعب الجميل رويال غرينز، وأدعو الجميع إلى استغلال هذه الفرصة، والاستمتاع بمتابعة الأداء المميز لعدد كبير من أبرز نجمات اللعبة في العالم”.

الجدير بالذكر أن التذاكر مجانية للكبار والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، كما تقام على هامش البطولة فعاليات منوعة لجماهير البطولة.