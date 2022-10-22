سلطات خيرسون الموالية لروسيا تدعو السكان إلى مغادرتها فوراً

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حضّت السلطات الموالية لروسيا، اليوم، السكان في خيرسون جنوبي أوكرانيا على مغادرة المدينة الكبيرة فوراً، في ظلّ تواصل الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية.

يأتي ذلك في وقت قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت ليلاً 36 صاروخاً في هجوم كثيف على أوكرانيا، في أعقاب تقارير عن ضربات على البنية التحتية للطاقة أدت إلى انقطاع في التيار الكهربائي بجميع أنحاء البلاد.

وتتقدم قوات كييف على طول الضفة الغربية لنهر دنيبر باتجاه مدينة خيرسون الرئيسة.

وخيرسون أول مدينة كبيرة سقطت في أيدي قوات موسكو، وستكون استعادتها إحدى أبرز نتائج الهجوم الأوكراني المضاد.

وفي الأيام الأخيرة، عملت روسيا على نقل سكان المنطقة التي أعلنت ضمّها في سبتمبر، الأمر الذي وصفته كييف بأنه عمليات ترحيل.

وقالت السلطات الموالية لروسيا في المنطقة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «نظراً للوضع المتوتر على الجبهة، وزيادة خطر القصف المكثف للمدينة وخطر الهجمات الإرهابية، على جميع المدنيين مغادرة المدينة فوراً، والعبور إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر».

وصرّح كيريل ستريموسوف، وهو نائب حاكم خيرسون المعيّن من موسكو، بأن نحو 25 ألف شخص عبروا النهر.