سلطان بروناي يغادر المدينة المنورة

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غادرَ جلالة السلطان حاج حسن البقيه، سلطان بروناي دار السلام اليوم المدينة المنورة، بعد أن زارَ المسجد النبوي، وأدَّى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في وداعه لدى مغادرته محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة، صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ, وعددٌ من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.