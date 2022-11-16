سلمان الفرج أبرزهم.. 10 لاعبين يجب أن تراقبهم في كأس العالم 2022

أيام وتنطلق مباريات كأس العالم 2022 في قطر، والتي يحضر في الأخضر بقوة، لكن هناك نجوم في كل منتخب مشارك يجب أن تراقبهم لاحترافيتهم العالية.

السعودية

قد ينظر كثيرون إلى نجوم الهجوم في السعودية بسبب أهدافهم ومهاراتهم الرائعة، لكن التصفيات المونديالية الأخيرة أكدت أهمية قائد الفريق وقلبه النابض سلمان الفرج، والبالغ من العمر 33 عامًا.

ولا تقتصر أهمية الفرج على الجوانب الفنية والتكتيكية بل تتجاوز ذلك لتصل إلى قدرته على دفع الفريق معنويا وتحفيزه بالشكل المطلوب قبل المواعيد الكبرى.

كما يتميز سلمان بقدمه اليسرى ورؤيته الثاقبة وتمريراته الدقيقة.

الأرجنتين

لا يمكن لأي مشجع أرجنتيني أن يعول على لاعب أكثر من نجمه الأول، ليونيل ميسي والبالغ من العمر 35 عاما.

وسيلعب ميسي آخر نسخة من كأس العالم 2022 في مسيرته حسبما أعلن في مقابلة سابقة، ويتمنى أن يُحقق الكأس الوحيد الذي يغيب عن خزائنه منذ ظهوره للمرة الأولى عام 2004.

قطر

يعتبر أكرم عفيف البالغ من العمر 25 عاما، أحد الأعمدة الرئيسية لمنتخب قطر منذ سنوات، وقد ساهم بشكل كبير في تحقيق منتخب بلاده لقب كأس آسيا عام 2019 .

كما يعد عفيف حلقة الوصل بين الوسط والهجوم وأحد اللاعبين الأكثر مهارة في صفوف “العنابي”.

السنغال

يُعتبر كاليدو كوليبالي أحد أبرز القادة في منتخب السنغال، فهو قلب الدفاع الصلب وقائد المنتخب وأحد اللاعبين الذين يمثلون العمود الفقري للسنغال على مدار سنوات طويلة.

وتراهن جماهير “أسود التيرانغا” على كوليبالي لقيادة خط دفاع منتخب بلادها في المونديال واستعادة مستواه الذي كان يقدمه مع نابولي قبل الانتقال إلى تشيلسي مطلع الموسم الحالي.

إنجلترا

تراهن جماهير المنتخب الإنجليزي على الموهبة الصاعدة، لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني، جود بيلنغهام صاحب الـ 19 عاما.

وتتوق جماهير إنجلترا لرؤية ما سيقدمه هذا اللاعب الذي يصفونه بالجوهرة في مونديال قطر، ويمتاز بيلنغهام بقدراته المميزة على افتكاك الكرة والمراوغة ونقلها إلى الثلث الهجومي.

المكسيك

يمر جناح نادي نابولي الإيطالي، إرفينغ لوزانو (27 عاما) بأفضل فترات مسيرته الاحترافية إذ تألق هذا الموسم مع فريق الجنوب الإيطالي وقدم مستويات مميزة، ويمتاز بسرعته وقدرته على مراوغة الخصوم وتسجيل الأهداف، ويعول المنتخب المكسيكي كثيرا عليه في هذه النسخة من المونديال.

بولندا

لا ينظر جمهور منتخب بولندا إلى نجم هجوم نادي برشلونة، روبيرت ليفاندوفسكي (34 عاما) مثلما ينظر إلى أي لاعب آخر في العالم، إذ يقدم المهاجم البولندي أداء مذهلا هذا الموسم مع فريقه الكتالوني فقد ساهمت أهدافه الغزيرة بتصدر برشلونة للدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد قبل التوقف الدولي، ووقع هذا الموسم على 18 هدفا و4 أهداف مصنوعة في 19 لقاء.

فرنسا

بعد غياب عن النسخة الماضية للبطولة لأسباب بعيدة عن كرة القدم، يتمنى جمهور فرنسا أن يكون المهاجم المتوج بالكرة الذهبية لعام 2022، كريم بنزيما (34 عاما) متعطشا لإظهار أفضل ما لديه مع “ألديوك” في مونديال قطر، ورغم الإصابات المتكررة التي عانى منها مطلع الموسم الحالي مع ريال مدريد، يبقى بنزيما قيمة ثابتة في المنتخب الفرنسي إلى جانب كيليان مبابي.

أستراليا

لا يختلف أحد على أهمية المخضرم أرون موي (31 عاما) في وسط ميدان “الكنغر الأسترالي” بسبب قدرته الهائلة على التحكم بإيقاع اللعب وإرسال التمريرات الدقيقة والثقة التي يمنحها لخط الوسط، لذلك تعول جماهير أستراليا على موي لتقديم نسخة مميزة في كأس العالم.

تونس

تتحمس الجماهير التونسية لرؤية ما سيقدمه نجمها يوسف المساكني (31 عاما) في مونديال الدوحة بعد أن حرمته الإصابة من المشاركة في كأس العالم قبل 4 سنوات في روسيا، ويُعتبر المساكني ركيزة أساسية لـ”نسور قرطاج” في الجانب الهجومي.