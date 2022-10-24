سلمان الفرج: أكثر من نصف راتبي صُرف على الغرامات.. ولهذا السبب لا أحب الإعلام

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كشف نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ونادي الهلال، سلمان الفرج، عن أسباب عدم حُبه للظهور الإعلامي، خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن أكثر من نصف راتبه صرف على الغرامات.

وقال سلمان الفرج، خلال حلوله ضيفًا في برنامج “الرقم سبعة في كورة”، على قناة “روتانا خليجية”: “هذه هي شخصيتي لا أرغب في الظهور الإعلامي، وأشعر بالارتياح لهذا القرار، أنا لاعب كرة قدم، وشغلي الأساسي داخل الملعب، وأركز فقط على لعب المباريات وخوض التدريبات”.

وأوضح سلمان الفرج: “أكثر من نصف راتبي راح على الغرامات بسبب عدم رغبتي في حضور اللقاءات الإعلامية بعد المباريات، لأني لا أحب الظهور سواء فاز الفريق أو خسر، ويتم خصم الغرامة من راتبي الشخصي وليس من النادي”.

وأشار سلمان الفرج، إلى أنه ما عنده أي صداقات مع إعلاميين، قائلا: “أتوقع أني مكروه من الإعلاميين؛ لأني ما أحب الظهور”.

وأضاف نجم الهلال: “مازلت سلمان ابن البديعة، ولم ولن أتغير لأن شخصيتي نفس الشيء، وفي البديعة حياتي جميعها كانت كرة قدم، في اليوم كنت ألعب 3 أو 4 مرات، وأقول لأمي وأبوي سامحوني، لأني تعبتهم معي، وأفكر في استكمال دراستي؛ لكن من الصعب الجمع بين الاحتراف والدراسة”.