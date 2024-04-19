«سلمان للإغاثة»: اتفاقية لدعم برنامج علاج سوء التغذية في اليمن

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي؛ لدعم برنامج علاج سوء التغذية الحاد المعتدل للأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات في اليمن، بقيمة أربعة ملايين و85 ألف دولار أمريكي، على هامش المؤتمر الدولي للسودان ودول الجوار؛ الذي نظمته فرنسا والاتحاد الأوروبي في العاصمة باريس.

وقّع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي سيندى ماكين.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الحالة التغذوية للسكان الأكثر حاجةً في اليمن، ودعم برنامج علاج سوء التغذية الحاد المعتدل للأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات عبر شراء وتوفير المكملات الغذائية في المناطق المستهدفة، يستفيد منها 86,985 فرداً.