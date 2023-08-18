“سلمان للإغاثة” يداوي 3 دول ويُعين أخريين

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يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماته المتنوعة في عددٍ من البلدان على مستوى العالم، حيث قدم خدماته الطبية في اليمن ولبنان ونيجيريا، كما وزع سلالاً غذائية في السودان وحقائب تعليمية في الصومال.

وفي اليمن، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وحدة أشعة الرنين المغناطيسي بهيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي بمحافظة عدن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

حضر التدشين وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم محمد بحيبح، ورئيس هيئة مستشفى الجمهورية الدكتور محمد حسن السقاف، والممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أرتورو بيسيجان، وفريق المركز.

واطلع وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح، على المواصفات الفنية والقدرات التشخيصية للجهاز المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة الذي سيسهم في تلبية الاحتياجات التشخيصية والعلاجية للمرضى الوافدين على المستشفى من عدد من محافظات البلاد وتقليل التكاليف المادية للمرضى، مثمناً جهود المركز في دعم القطاع الصحي ببلاده.

كما دشن المركز، المشروع الطبي التطوعي لجراحات القلب المفتوح للكبار في ولاية كانو النيجيرية، بمشاركة 20 متطوعاً، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، حيث أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة 4 عمليات جراحية معقدة للقلب المفتوح.

وواصل المركز، تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة ببنين بمحافظة عكار بلبنان.

وجرى خلال شهر يوليو 2023، استقبال 3.6 ألف مريض في مركز عكار – ببنين للرعاية الصحية قُدمت لهم 9 آلاف خدمة.

ووزع المركز 16.7 طنّ من السلال الغذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم في السودان، استفاد منها 2.6 ألف فرد، ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة في السودان للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.

كما وزع المركز 9 آلاف حقيبة تعليمية للطلاب والطالبات مزودة بالقرطاسية بـ 50 مدرسة في صوماليلاند، وذلك استمراراً لدعم قطاع التعليم وتزامناً مع مطلع العام الدراسي الجديد.