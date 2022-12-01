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سلمان للإغاثة يدشن البرنامج التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة تيفلت بالمغرب

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 1 ديسمبر 2022 - 11:31 صباحًا

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة تيفلت بالمملكة المغربية الشقيقة، ضمن برنامج “نور السعودية التطوعي”، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، وذلك خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 2022م.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 480 حالة، وإجراء 51 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكللت جميعها -ولله الحمد- بالنجاح.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بمركز العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 1 ديسمبر 2022 - 11:31 صباحًا
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shimaa mohamed

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