“سلمان للإغاثة” يقدم خدمات طبية ودورات تدريبية باليمن والأردن

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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامج “نبض السعودية” التطوعي الثاني لأمراض وجراحات القلب بمدينة المكلا في محافظة حضرموت.

وشمل البرنامج، الذي أقيم خلال الفترة من 6 حتى 13 مايو الجاري، إجراء 18 عملية قلب مفتوح للأطفال، و35 عملية قسطرة علاجية، و6 عمليات قسطرة تشخيصية، تكللت جميعها بالنجاح.

وفي الأردن، اختتم المركز، (السبت) الماضي، البرنامجين التطوعيين الـ 17 والـ 18، في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، واللذان تضمنا دورات تدريبية في صناعة الفخار والصابون، وصيانة الهواتف، ودورات متعددة في المجال المهني والتدريب، ودورات في الاستشارة النفسية والأسرية والرسم والعلوم والاختراع والخياطة، وتدريب مدربي لعبة كرة القدم، وغيرها.