سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين من الفيضانات في إقليم بلوشستان الباكستاني

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واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى أمس توزيع 995 سلة غذائية و 500 حقيبة إيوائية و 268 خيمة و 2.610 ناموسيات في مناطق نصير آباد و جهل مكسي وجعفر آباد بإقليم بلوشستان، استفاد منها 10.465 فرداً.

وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عدداً من المدن والأقاليم.