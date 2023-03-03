“سلمان للإغاثة” يواصل جهوده في مساعدة متضرري الزلزال بتركيا وسوريا

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أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استمرار جهوده في توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في كل من تركيا وسوريا .

وأوضح المركز أنه جرى توزيع، ببلدة جنديرس بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا، نحو 6.8 طن من السلال الغذائية، و69 حقيبة إيوائية، و69 خيمة إيوائية، بالإضافة إلى 98 بطانية، استفاد منها 364 فردًا بواقع 69 أسرة من متضرري الزلزال.

وأشار إلى أنه وزع مواد إيوائة على المتضررين من الزلزال في مدينة الريحانية التابعة لولاية هاتاي بجمهورية تركيا، استفاد منها 61 فردًا، وذلك بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.

وأفاد بأن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، جاء إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

كما وزع المركز، 500 سلة غذائية في مديرية أزره بولاية لوجر في أفغانستان استفاد منها 3 آلاف فرد بواقع 500 أسرة من متضرري الفيضانات، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.

وجرى أيضاً توزيع 1.460 حقيبة إيوائية في محافظة جوبوين بولاية جوبالاند في جمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 8.760 فرداً بواقع 1.460 أسرة من متضرري الجفاف في جوبوين.

وساهم المركز بتوزيع 600 حقيبة إيوائية في وحدة باندغيو بمحلية القلابات الغربية التابعة لولاية القضارف في جمهورية السودان، استفاد منها 4.587 فرداً من متضرري السيول والفيضانات.