“سلمان للإغاثة” يوزع 200 طن مساعدات في 10 دول

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم مساعداته المختلفة في عدد من البلدان بقارات مختلفة من العالم.

ووزع المركز 89 طناً و50 كلجم من السلال الغذائية ببلدة عرسال في محافظة البقاع بلبنان، استفاد منها قرابة 7 آلاف فرد من اللاجئين السوريين، و13 طنًا و 848 كلجم من السلال الغذائية في مدينة لولي بمحافظة خوتنج بجنوب إفريقيا، استفاد منها 2.4 ألف فرد بواقع 400 أسرة.

كما وزع المركز 3 أطنان و350 كلجم من السلال الغذائية في محافظة كرويا بألبانيا، استفاد منها 300 فرد، و30 سلة غذائية في محليتي الجنينة وحلة الرابطة التابعة لولاية غرب دارفور في السودان، استفاد منها 6.9 ألف فرد من الفئات الأكثر احتياجاً، و12 طناً من السلال الغذائية في مناطق غاربارا، وفول باريا، ومومن شاهي ببنغلاديش، استفاد منها 3 آلاف فرد.

وقدم المركز 3 أطنان و 100 كلجم من السلال الغذائية، استفاد منها 372 فرداً بواقع 93 أسرة، و 680 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة كشمور بإقليم السند في باكستان، استفاد منها أكثر من 4 آلاف فرد، و3 أطنان من السلال الغذائية و116 حقيبة نظافة، في قرية بتيا شمال سوريا.

وبدعم المركز قدَّمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 1.577 مستفيدًا خلال المدة من 15 حتى 21 مارس 2023، بإجمالي 4.260 خدمة مقدمة.

وفي محافظتي حجة واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي، وجرى خلال المدة من 15 حتى 21 مارس من العام الجاري ضخ 7.5 مليون لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 686 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 50 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.

فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 70 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70 ألف لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها أكثر من 30 ألف فرد.