سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك لتوزيع السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في أفغانستان

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة التعاون الإسلامي، لتقديم المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في أفغانستان للعام 2022-2023م.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومدير عام بعثة منظمة التعاون الإسلامي في أفغانستان محمد سعيد العياش، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وسيجري بموجب الاتفاقية تأمين وتوزيع 47.400 سلة غذائية بوزن (2.938) طناً للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في 24 محافظة أفغانية، يستفيد منها 284,400 فرد، حيث تزن السلة الواحدة 62 كيلو غراماً تحتوي على المواد الغذائية الأساسية مثل: الدقيق، و الأرز، و الفاصوليا، و التمر، والزيت النباتي، و السكر.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة المحتاجين في الدول المتضررة حول العالم.