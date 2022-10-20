سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقيتين لتشغيل مراكز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظتي عدن وسيئون

المناطق_متابعات

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقيتين مشتركتين لتشغيل مراكز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظتي عدن وسيئون بالجمهورية اليمنية، يستفيد منهما 6.135 فرداً.

وقّع الاتفاقيتين مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم أنه سيجري بموجب الاتفاقيات تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم ليتمكنوا من الإسهام في خدمة المجتمع، مضيفاً أنه سيتم من خلال تلك المراكز تشخيص المرضى وتحديد الخطة العلاجية لكل مريض على حدة، إضافة إلى تركيب الأطراف الصناعية بأنواعها، وتوفير خدمة إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية مع المتابعة المستمرة.

وأضاف الدكتور عبد الله المعلم أن الاتفاقيات تهدف إلى رفع قدرات الكادر الطبي والفني مهنياً وعلمياً وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعية، والحد من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة خارج اليمن.

تأتي الاتفاقيات امتداداً للمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي باليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.