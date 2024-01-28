سماحة مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان تقرير العلاقات العامة والإعلام لعام 2023م

المناطق_واس

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ , في مكتبه اليوم، مدير العلاقات العامة والإعلام برئاسة الإفتاء أحمد يحيى النجعي ومدير الشؤون الإعلامية أنس البراهيم.

واستلم سماحته نسخة من (تقرير العلاقات العامة والإعلام للعام 2023 م)، مستمعًا لشرح وافٍ حول التقرير، وخطط الإدارة، ومنهجيات العمل الإعلامي الذي تقوم به، وجهودها لرصد وتغطية جميع المنجزات والأحداث والمناسبات للرئاسة، ومن ذلك ما شمله التقرير السنوي الذي رصد أكثر من 3450 من الزيارات اليومية لمكتب سماحة المفتي، وأرشفة 46488 معاملة، وتسليم 8533 صحيفة ومجلة، و 365 ملفًا إعلاميًا يوميًا، ونشر 956 تغريدة في منصة إكس، و 160 مقطع فيديو في منصة يوتيوب، إضافة لمشاركات الإدارة في جميع الفعاليات المتعلقة بالرئاسة في المقر الرئيسي وفروعها في جميع مناطق المملكة.

وأشاد سماحة المفتي بحراك الإدارة والجهود المبذولة، موجهًا ببذل المزيد من العمل التطويري لمواكبة الحراك المستمر، سائلاً الله عز وجل التوفيق للجميع.

كما تسلم معالي نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد , نسخة من تقرير إنجازات وعمل الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام للعام 2023 من مدير العلاقات العامة والإعلام أحمد النجعي، مشيدًا بالتقرير وما حققته الإدارة من نتائج وأرقام تعزز العمل الإعلامي في الرئاسة، وما تسير عليه من رؤى تطويرية متتالية ومواكبة للأحداث والفعاليات، وتماشيها مع الرؤية الإعلامية الوطنية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل الإعلامي برسالته الوطنية الداعمة لرؤية المملكة 2030.