سماحة مفتي عام المملكة يستقبل مديري فروع الرئاسة العامة للإفتاء

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استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بمكتبه اليوم، مديري فروع الرئاسة العامة للافتاء بالمملكة، على هامش الاجتماع السنوي لمتابعة أداء الفروع ومناقشة الاحتياجات والبرامج العلمية.

وأشار سماحة المفتي العام للمملكة إلى ما منّ الله على هذه البلاد من توافر النعم التي يأتي في مقدمتها العقيدة الصحيحة والأمن في الأوطان بفضل الله وحدة ثم بتوفيقه لولاة أمر هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس إلى هذا العهد الميمون الزاخر بالمنجزات والعطاءات عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهم الله ــ، مشيداً سماحته بالدعم الذي تلقاه الرئاسة العامة للافتاء من القيادة الحكيمة لهذه البلاد المباركة التي أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم ونشر قيم وسماحة الإسلام دين العدل والرحمة.

وأكد سماحته في كلمته لمديري الفروع أهمية الدور التي تقوم به الفروع في خدمة المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة، حاثاً إياهم على الاستفادة من اللقاءات التي تقدمها الرئاسة لمديري الفروع وما يقدم فيها.

من جانبهم، أثنى مديرو فروع الرئاسة بالتوجيهات الكريمة لسماحة المفتي والدعم والمتابعة من سماحته لكافة أعمال وبرامج الفروع لتحقيق رسالتها في خدمة المواطنين والمقيمين وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

كما ناقش اللقاء احتياجات ومتطلبات الفروع وبرامجها العلمية والدعوية وفق اختصاصاتها العامة وفي إطار رسالتها المنوطة بها في تقديم الفتاوى الشرعية للمستفيدين من الخدمات بالمناطق.