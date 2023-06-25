سما بنت فيصل: الأعوام القادمة ستشهد توسعًا في مهام فتيات الكشافة بالحج

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أكدَت صاحبةُ السموُّ الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله رئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية،أن الفتيات المشاركات في خدمة ضيوف الرحمن هذا العام لديهن شغف وحماس لخدمة وطنهن من خلال تقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن، مشيرة إلى أن فتيات الكشافة يقدمن خدماتهن الجليلة في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة من خلال مساعدة المرضى والمراجعين وتوجيههم داخل المستشفى،إضافة إلى دورهن في مراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج والعمرة بإرشاد الحجاج وتوزيع الخرائط الإرشادية.

وقالت سموُّها خلال جولة قامت بها اليوم لمتابعة أعمال فتيات الكشافة: “إن فتيات الكشافة حظين بتدريب مكثَّف خلال الفترة الماضية للتعامل مع جميع الظروف التي تؤهلهن لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه”، لافتة النظر إلى أن مشاركة فتيات الكشافة السعودية هذا العام شهدت ارتفاعًا في عدد المشاركات، وتتطلع إلى التوسع في المشاركة بأعداد أكبر خلال الأعوام القادمة مع القطاعات ذات العلاقة.

يُشار إلى أن معسكرات الخدمة العامة لجمعية الكشافة العربية السعودية تشهد هذا العام مشاركة 150 فتاةً من لجنة فتيات الكشافة السعودية يشاركن في خدمة ضيوف الرحمن في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، وفي أعمال توجيه وإرشاد الحجاج التي تقوم بها الجمعية بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.