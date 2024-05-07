سمر: دورينا يحتاج طبيبات سعوديات

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عشقت كرة القدم لتكون هوايتها التي تعلقت بها منذ نعومة أظفارها، لتصبح الوحيدة في عائلتها التي تشاهد المباريات وتتابع الاتحاد، لتقرر هي ومجموعة من صديقاتها تكوين فريق كرة قدم عام 2017، وهو «نسور جدة» بطل دوري جدة النسائي عام 2019، وهو أول دوري نسائي في السعودية، قبل أن يستحوذ عليه الاتحاديون 2022، لتنتقل بعدها إلى نادي الصقور، قبل انتقال ملكيته إلى نادي نيوم في دوري الدرجة الأولى.

تحدثت سمر بقلين عن أسباب تراجع فريقها بعد أن كان الأقرب للصعود للدوري الممتاز، وعن أهدافها المستقبلية، وماذا ينقص الدوري السيدات السعودي، وفق “الرياضية”.

‏‎01

ماهي الأسباب التي أدت إلى عدم صعود فريق نيوم للسيدات إلى الدوري الممتاز؟

‏‎لقد بدأنا الموسم بقوة وقدمنا مستوى مميزًا واستطعنا التأهل إلى الأدوار النهائية من دوري الدرجة الأولى للسيدات 2024ـ2023، ولكن هذا توفيق من الله وهذه هي كرة القدم.

‏‎02

ماذا ينقص نيوم للصعود إلى الممتاز؟

‏‎فريق نيوم بعناصره الجيدة والإدارية ممتاز، وقريبًا سنصعد للدوري الممتاز.

‏‎03

ماهي أبرز الصعوبات التي واجهتك الموسم الماضي؟

لا يوجد صعوبات، لكن كرة القدم عبارة عن خسارة وفوز وغير ذلك لا صعوبات، فكل شيء كان موفرًا لنا.

‏‎04

ماذا تحتاج رياضة المرأة في السعودية اليوم؟

‏‎ما يقدم اليوم للمرأة في السعودية في مختلف المجالات شيء يفوق الخيال، لم يقدم للاعبات في دول متقدمة رياضيًا وسبقونا في المجال، فنحن اليوم كسعوديات نعيش عصرنا الذهبي، وعلينا أن نستثمر هذا الدعم والاهتمام بأنفسنا ونعمل بجهد لرد الجميل لوطننا وتمثيله في مختلف المحافل الرياضية.

‏‎05

هل استطاعت المرأة السعودية أن تنجح في مختلف القطاعات وتحديدًا الرياضية؟

‏‎بكل تأكيد، لكن ما زال دورها غائب عن مجال الطب الرياضي، نحن كلاعبات نحتاج وجود طبيبة رياضية مختصة في إصابات الملاعب، وكذلك التأهيل البدني، وأتمنى وجودهن بكثرة من أجل اكتمال ونجاح المنظومة بالكامل، فاليوم لدينا المدربة والحكمة واللاعبة والإدارية السعودية، لكن لا نجد طبيبة رياضية مختصة في إصابات الملاعب.

06

معظم لاعبات كرة القدم لدينا طبيبات.. لماذا يغبن عن هذا التخصص؟

‏‎صحيح معظم اللاعبات السعوديات طبيبات، والأمر جاء صدفة ولا أعلم سبب توجه الطبيبات للرياضة، ربما لأنهن أكثر الناس معرفة بأهمية الرياضة، لكن لا يوجد أحد منهن متخصص في الطب الرياضي، وهذا أمر مؤسف للغاية.

‏‎07

لكل شخص ناجح أهداف لم تتحقق بعد.. ماهي أهدافك؟

‏‎تمثيل المنتخب السعودي، واللعب في الدوري الممتاز للسيدات مع فريقي نيوم.

08

‏‎كيف تقيمين مستوى دوري الدرجة الأولى؟

‏‎الدوري في تحسن مستمر، ونحن في البدايات مقارنة بدول سبقتنا بأعوام، نحتاج للوقت فقط.

09

‏‎برأيك من هي أفضل لاعبة في الدوري السعودي حاليًا؟

‏‎المغربية ابتسام جريدي، لاعبة الأهلي، أما على المستوى المحلي فهناك أسماء كثر مثل سارة الحمد لاعبة النصر.

‏‎10

كيف رأيتِ مستوى المنتخب السعودي للسيدات؟

‏‎المنتخب في بداياته، وهو بحاجة لخوض المزيد من المباريات، ومن الصعب تقييمه ومقارنته بمنتخبات لها أعوام، لهذا منتخبنا يسير في الطريق الصحيح وبخطوات ثابتة ومنظمة.

11

‏‎ماذا عن طلب استضافة السعودية لمونديال السيدات؟

‏‎إنه حلم وسيتحقق في السعودية، أنا فخورة كسعودية أن يستضيف وطني حدثًا عالميًا مهمًا كالمونديال.

12

‏‎أيهما تفضلين تدريب الرجل أم المرأة؟

‏‎لا أظن أن الجنس يفرق، بل الأهم في الفكر، أنا تدربت على أيدي مدربين رجال، لكن المهم بالنسبة لي مستوى الاحترافية وما يقدمه للاعبات، أنا مؤمنة أن المرأة قادرة على العطاء مثل الرجل وهناك مدربات رائعات.

13

‏‎باختصار ماذا يحتاج دوري الأولى للسيدات؟

‏‎نحتاج حكام نخبة، أيضًا نحتاج زيادة عدد الأجانب هذا أمر جيد ويخدمنا، ولكن بالوقت نفسه سيؤثر على مركز اللاعبة السعودية.

14

‏‎إن خيّرتِ ما بين الطب وكرة القدم.. أين ستذهبين؟

أنا بطبيعتي أحب أن أرتب جدولي بين التمارين والدراسة، ولا وقت لي لأي شيء آخر، فدراسة الطب صعبة، لكنني لا أستطيع الاختيار بين الطب وكرة القدم وكلاهما حلمي وأنا أحققه اليوم، من الصعب أن أركز على شيء وأترك الآخر، أنا الآن في السنة الرابعة في الطب، ولدي رغبة في إكمال دراستي وصولًا للماجستير والدكتوراه، ومن يملك هدفًا ويعمل بجد سيصل إليه.

‏‎15

هل لديك صديقات في عالم كرة القدم؟

نعم.. مثلًا ‏‎هلا خاشقجي لاعبى نادي الاتحاد، وعلياء العميري في فريق نيوم.

‏‎16

ما ناديك المفضل في الدوري السعودي؟

أنا عاشقة لنادي الاتحاد منذ الصغر.

‏‎17

من هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم؟

بالنسبة لي أرى أن المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، هو أفضل لاعب في العالم.

18

رياضات أخرى بجانب كرة القدم تمارسينها وتهوينها؟

أنا رياضية وأحب ممارسة الرياضة، وأهوى السباحة وكرة السلة.

‏‎19

ما هي الرسالة التي تقدمينها لكل فتاة سعودية؟

‏‎لا يوجد شيء صعب ومستحيل، تمسكي بشغفك وستنجحين، مارسي الرياضة واجعليها شغفك اليومي.