سمعت أن الإفراد في الزواج أفضل من التعدد فهل ترك سلف الأمة الأفضل للمفضول؟.. العيسى يُجيب (فيديو)

رد الدكتور محمد العيسى ، رئيس هيئة علماء المسلمين، على سؤال لأحد المشاهدين يقول: سمعت من فضيلتكم إن الإفراد في الزواج أفضل من التعدد… فهل ترك سلف الأمة الأفضل للمفضول؟.

وقال رئيس هيئة علماء المسلمين، خلال ظهوره في برنامج بالتي هي أحسن: “سلف الأمة ليس جميعهم عددوا، ولكن بعض الصحابة والولاة وفي مقدمتهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الكبار عددوا لأسباب تتعلق بمواقعهم، أسباب تتجاوز النظرة المجردة للتعدد”.

وأضاف: “النبي عدد ليكون له في قبائل العرب نسبا كسلاح له، كانت تلك المرحلة مرحلة التأسيس وكانت أهم مرحلة، عند قولي الأفضل هو الإفراد والحنبلي قال يستحب ألا يزيد على واحدة والتعدد يكون شبه أحيانا على عدم العدل ويجب أن نتقي الشبهات”.

سؤال لأحد المشاهدين |

سمعت من فضيلتكم أن الإفراد في الزواج أفضل من التعدُّد.. فهل ترَك سلف الأمة الأفضل للمفضول؟ بمَ ردّ عليه رئيس هيئة علماء المسلمين؟@MhmdAlissa@MWLOrg#بالتي_هي_أحسن يعرض على #Shahid

مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/7fShsISPeG#MBC1 pic.twitter.com/M6QjsYeXd8 — بالتي هي أحسن (@hiaahsanshow) April 13, 2023

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