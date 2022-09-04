سمو أمير الباحة يقلّد مدير الدفاع المدني بالمنطقة رتبته الجديدة

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قلّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه اليوم ، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء هاني بن ابراهيم الزرقي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ سموه، اللواء الزرقي بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن.

ورفع اللواء الزرقي الشكر للقيادة الرشيدة على الثقة الغالية، ولسمو وزير الداخلية، وسمو أمير منطقة الباحة على الدعم والتوجيه، سائلاً الله تعالى التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.