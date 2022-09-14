سمو أمير الحدود الشمالية بالنيابة يتفقد قيادة حرس الحدود بالمنطقة

المناطق_واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة اليوم, قيادة حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية، وكان في استقباله قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء فالح بن فلاح بن حثلين، وعدد من الضباط والأفراد.

واستمع سموه في قاعة الاجتماعات إلى إيجاز عملياتي لمهام القيادة، ثم زار سمو الأمير سعود بن عبدالرحمن مبنى العمليات وغرفة القيادة والسيطرة، ومركز التدريب وشاهد نماذج من التجهزيات والعربات والكاميرات الحرارية والآليات الحديثة والمتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة لحرس الحدود، وبما يمكنهم من القيام بواجبهم البطولي، وإحكام المراقبة والسيطرة على الحدود.

ونوه سموه في ختام الزيارة بما يحظى به قطاع حرس الحدود من دعم ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وأشاد سموه بالدور الفاعل الذي يقوم به منسوبو حرس الحدود في حماية حدود المملكة، مشيراً إلى بسالة وكفاءة رجال حرس الحدود، وجميع القطاعات العسكرية الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم الملك والوطن، سائلاً الله العلي القدير أن ينصر جنودنا البواسل، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظها من كل مكروه.