أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح حج هذا العام 1444.

وأعرب سموه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الحدود الشمالية عن الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج, وما صاحب ذلك من تميز في تنفيذ مراحل المناسك كافة ليؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وسهولة، مبرزاً دور برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030م، في إثراء التجربة الدينية والثقافية لحجاج بيت الله وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالجهود والخدمات التي بذلتها وقدمتها جميع قطاعات الدولة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، وفق التوجيهات الكريمة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وما تحقق من تميز في تنفيذ كافة الخطط .

وعد النجاح المتميز لتنظيم موسم الحج لهذا العام امتداداً للمسيرة التاريخية المباركة لهذه البلاد قيادةً وحكومةً وشعباً في استقبال ضيوف الرحمن وحسن التنظيم لأداء مناسك هذه الشعيرة العظيمة عبر سواعد وطنية من خلال تسخير الإمكانات اللازمة كافة سواء البشرية منها أو المادية أو التقنية، بما يلائم شرف الزمان والمكان لهذه الشعيرة المباركة.

وسأل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الحكيمة والبلاد بمزيد من التقدم والازدهار.