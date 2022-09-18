سمو أمير الرياض بالنيابة يستقبل وكيل وزارة البيئة ومدير فرع الوزارة بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم, وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس غانم الجذعان ومدير عام فرع وزارة البيئة بالمنطقة السابق الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج والمهندس خالد سويلم الصنعاء بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لفرع الوزارة بالمنطقة.

واستمع سموه إلى شرح عن برامج ومشروعات الوزارة في المنطقة وأبرز التحديات التي تعمل عليها وفق رؤية المملكة 2030 , متمنيا للمهندس للصنعاء التوفيق والنجاح فيما كلف به.

من جهته ثمن الدكتور الفراج لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة دعمه واهتمامه لفرع الوزارة بالمنطقة طوال فترة عمله.