سمو أمير القصيم يرعى احتفاء فرع الموارد البشرية بمناسبة اليوم الوطني

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، حفل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 92, بحضور مدير الفرع بالقصيم عبدالله السباعي.

واطلع سموه على مشاركات الفرع التي شملت المشاركة بمسيرة اليوم الوطني وعدداً من الفعاليات التي أقيمت بمختلف الإدارات التابعة للفرع بالمنطقة.

بعد ذلك شاهد عرضاً مرئياً يحاكي الإنجازات التي تحققت في الوطن، كما اطلع على معرض الفن التشكيلي الذي يشارك فيه الفنانون والفنانات التشكيلون، والمبادرات التي تحققت للمستفيدين من مبادرات برنامج ريادة الأعمال.

وأشاد سمو أمير القصيم بما اطلع عليه من مبادرات ريادية, مثمناً الجهود المبذولة في إنجاح مثل هذه البرامج والفعاليات.