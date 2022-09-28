سمو أمير جازان يتسلم التقرير الختامي لمبادرة “يستفتونك”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، مفوض الإفتاء بالمنطقة الشيخ محمد بن شامي شيبة, ومدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة عبدالله بن حمدي .

واستمع سموه لشرح من مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة عن التقرير الختامي حول مبادرة “يستفتونك” التي نفذت على مدى سبعة أسابيع، في ٤٤ جهة حكومية بالمنطقة، واستفاد منها أكثر من ١٠٧ آلاف مستفيد لتلك الجهات في محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها .

كما اطلع على خطوات تنفيذ المبادرة التي هدفت للتعريف بدور الفرع في المنطقة، والرجوع إليه فيما يخصه من المهام المناطة به ومنها الإجابة عن أسئلة المستفتين عامة والفتوى في قضايا الطلاق خاصة، وتوزيع الكتب العلمية، والتعريف بتطبيق “اسألني” الإلكتروني الذي يمكن من خلاله طلب الفتوى من أي مكان .

ونوه سمو أمير جازان بالجهود المبذولة من منسوبي فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمبادرات النوعية الهادفة التي نُفذت للتعريف بالفرع ومفوضية الإفتاء لتوعية المجتمع بالطرق السليمة لاستقاء الفتوى الشرعية بعيدًا عن الاجتهادات الفردية التي قد تضر الجميع، عبر توظيف التقنية في تسهيل الوصول لخدمات الفرع، وتفعيل دور الإعلام فيما يحقق مستهدفات تلك المبادرات .

من جهته ثمن مفوض الإفتاء بالمنطقة لسمو أمير جازان , دعمه لفرع الرئاسة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- .