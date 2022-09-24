سمو أمير جازان يرعى حفل أهالي المنطقة غداً بمناسبة اليوم الوطني الـ92

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان غداً بمركز الأمير سلطان الحضاري حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 الذي تنظمه جامعة جازان .

ونوّه معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بالدعم والاهتمام من سمو أمير المنطقة بالجامعة ومنسوبيها وثقته في كوادرها إيماناً منه بقدرة وإمكانات شباب وشابات الوطن في أداء مهامهم ومسؤولياتهم على الوجه الأكمل، لافتاً النظر إلى أن الجامعة شرُفت للمرة الثالثة بتنظيمها لاحتفاء أهالي المنطقة بهذه المناسبة الوطنية الغالية, مضيفاً أن الجامعة بإداراتها وعماداتها المختلفة تعمل على تنظيم هذا الحدث، إلى جانب مشاركة طلاب وطالبات الجامعة الذين سيتولون العديد من المهام التنظيمية بمبادرتهم الذاتية التي تُجسّد تفانيهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم.