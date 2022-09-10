سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 13 لجامعة رياض العلم

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم حفل تخريج الدفعة الـ 13 لجامعة رياض العلم في درجات البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير وشهادات الاختصاص في التخصصات الطبية بالتزامن مع مرور عشرين عاما على تأسيس الجامعة، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأعرب رئيس مجلس الأمناء لجامعة رياض العلم الدكتور عبدالله بن ركيب الشمري عن شكره وامتنانه لتشريف سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة حفل الخريجين ومشاركتهم فرحتهم الغامرة مع أولياء أمورهم، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ في التعليم بمجالاته كافة، ومنها التعليم الأهلي.

وأكد إسهام الجامعة الفاعل في تعزيز التنمية والتطوير العلمي والتعليمي، مقدماً التهنئة للجميع على نجاحهم ووصولهم لهذه المرحلة، مشدداً على العزيمة في خدمة المهنة بالعلم والإخلاص.

بعدها ألقيت كلمة الطلاب الخريجين، مشيرين إلى مكانة هذا اليوم الحافل بتحقيق نجاحهم التعليمي وبداية مسيرة جديدة من حياتهم، مقدمين شكرهم لأولياء أمورهم وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة في وصولهم لهذا المستوى، آملين أن يقدموا بمختلف تخصصاتهم الطبية كل العون والخدمة في المهن الطبية وأعمالها النبيلة.

كما تضمن الحفل فيلماً عن الجامعة وأداء القسم الطبي، وفي الختام تسلم سمو أمير منطقة الرياض هدية تذكارية بهذه المناسبة، وتم التقاط الصور التذكارية مع الخريجين.