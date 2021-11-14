سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه يقدمان العزاء لأسرة الفايز بوفاة فهد العبدالوهاب

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قدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل عزاءهما لأسرة الفايز بوفاة فقيدهم فهد العبدالوهاب الفايز – رحمه الله -.

وكان في استقبال سموههما لدى زيارتهما اليوم لمنزل الفقيد كل من سليمان العبدالرحمن الفايز عضو مجلس منطقة حائل سابقاً وابن الفقي عبدالرحمن الفهد الفايز وإخوان وأبناء الفقيد وأقاربهم .

وعبرا سموهما عن مواساتهما لأسرة وأبناء الفقيد ، سائلين الله بأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جهتها عبرت أسرة الفقيد عن الشكر لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على مواساتهما ووقفاتهما الدائمة، وقربهما من أبناء المنطقة في كافة المناسبات الاجتماعية , سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته إنه سميع مجيب .