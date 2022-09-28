سمو أمير منطقة مكة المكرمة يهنئ سمو ولي العهد برئاسة مجلس الوزراء

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء.

وثمن سموه الأمر الملكي الكريم بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد، مؤكدًا في ذات السياق بأن هذه الثقة الكريمة والنظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “حفظه الله” تعزيزًا لجهود سمو ولي العهد، وما يبذله لتحقيق مستقبل مشرق للمملكة وفق “رؤية المملكة 2030″، إضافة لما تحقق في السنوات الماضية من إنجازات على الأصعدة كافة داخليًا ودوليًا، مما يؤكـد استمراريتها لرفاهية المواطن والمقيم بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء – حفظهما الله – .