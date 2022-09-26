سمو أمير نجران يستقبل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية

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استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبة بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بنجران بدر بن حمود المعجل، يرافقه عدد من الأعضاء بمناسبة تعينهم في مجلس الغرفة.

وبارك سموه لهم هذه الثقة وحثهم على العمل بروح الفريق الواحد، ورسم الأهداف والعمل على تحقيقها، مؤكداً أن المواطن يعد المحور الأساسي الجدير بالاهتمام.

وقدم المعجل شكره لنيل ثقة ولاة الأمر وأن كل التوصيات تصب في مصلحة المواطن ، فيما ثمن دعم وحرص ورعاية سموه أعمال الغرفة في مختلف الجوانب.