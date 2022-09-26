سمو الأمير‫ فيصل بن مشعل يرعى احتفال جامعة القصيم باليوم الوطني 92

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، حفل جامعة القصيم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين الذي أقيم بالمدينة الجامعية، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود وعدد من وكلاء الجامعة ومنسوبيها والطلاب والطالبات .

وافتتح سموه المعرض المصاحب للحفل الذي يحتوي على عدد من الأركان التعريفية منها ركن عن الدولة السعودية الأولى، والدولة السعودية الثانية، والدولة السعودية الثالثة، ورؤية المملكة 2030، ورؤية سعودية مستدامة، ومبادرة السعودية الخضراء، ومشروع الرياض الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وركن عن مشروع “ذا لاين، وأوكساچون، وتروجينا”، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، إضافة إلى ركن عن تحقيق المملكة المرتبة الثالثة عالميًا والأولى عربيًا في تقديم المساعدات الإنسانية، وركن عن العناية بالحرمين الشريفين، ورعايتهما وتطويرهما منذ عهد الملك عبدالعزيز، وكذلك مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، كما تخلل المعرض ركنًا عن أبرز المشاريع في الجامعة، وركنًا عن إنجازاتها خلال عام 2021م، وركنًا لحملة سمو أمير منطقة القصيم “أرض القصيم خضراء”، ومبادرة سمو أمير المنطقة “أرض النخيل”.

ودشن سموه بعد زيارته للمعرض مبادرة عمادة شؤون الطلاب “هي لنا دار”، التي تتضمن عددًا من البرامج والفعاليات لتعزيز الهوية الوطنية، وتعميق قيم الولاء والانتماء الوطني، وإبراز مكانة الوطن الدينية ومنزلتها الرفيعة باعتبارها قبلة المسلمين والقلب النابض للعالم الإسلامي، وكذلك تعزيز رفض التعاطف مع المغرضين ضد الوطن ومحاربة الأفكار الضالة وكل ما ينعكس بشكل سلبي على الوطن والمواطن، بالإضافة إلى تعزيز قيمة التطوع لخدمة الوطن وتفعيله في الميدان، لتكوين مجتمع حيوي وأكثر فاعلية، وتعزيز روح الدفاع عن الوطن من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواجهة الهجمات السلبية تجاه الوطن والتصدي للأفكار المعادية، وتشجيع المجتمع على التعبير عن اليوم الوطني ونشر ثقافة المشاركة في الأنشطة والفعاليات التطوعية التي تعزز الانتماء الوطني.

كما دشن برنامج الجامعة لتفعيل حملة سمو أمير المنطقة لتعزيز الأمن الفكري، الذي تشرف عليه وحدة الوعي الفكري بالجامعة، ويتناول عددا من الدورات التأسيسية للتحصين الفكري، التي تستهدف منسوبي الجامعة والدوائر الحكومية، والمجتمع، وتستمر لمدة 7 أشهر، حيث تم بناء دورات تخصصية فكرية وهي من أهم مستهدفات التحصين الفكري للمتلقي.