سمو رئيس مجلس إدارة مجموعة stc يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن عبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال سموّه: “يشرفني باسمي ونيابةً عن منسوبي مجموعة stc أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، والشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً العلي القدير أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ قيادتنا وبلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.”

وأشاد سموّه بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة للارتقاء بجودة حياة المواطنين، وما توليه من اهتمام لدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي أسهم في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا رقميًا رائدًا على مستوى المنطقة والعالم، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

يذكر أن مجموعة stc نجحت خلال شهر رمضان المبارك في تقديم حلول رقمية للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، حيث أسهمت المستويات العالية في سرعة الإنترنت، والتوسعات التي أجرتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة في استيعاب الملايين من ضيوف الرحمن من أنحاء العالم في نطاق جغرافي محدود، وتحقيق الربط الرقمي الفعال الذي أتاح التواصل السلس بين الزوار وذويهم في مختلف أنحاء العالم، وتسجيل زيادة قياسية في حجم البيانات مقارنة بالعام الماضي.