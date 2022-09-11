سمو محافظ الأحساء يستقبل مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البديوي، وعدداً من منسوبي الفرع .

واطلع سموّه على أبرز برامج فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية التي تنفذ في محافظة الأحساء وأبرز الإنجازات للمركز خلال الفترة الماضية، مؤكداً سموّه على أهمية استهداف الشباب والفتيات في برامج المركز لتعزيز التلاحم والتعايش المجتمعي .

من جهته عبر الدكتور البديوي عن شكره لسمو محافظ الأحساء على اهتمامه وحرصه بالمركز، مشيراً إلى أن المركز يشرف على مبادرات وبرامج متعددة في الأحساء وينفذها مدربون معتمدون بالتعاون مع العديد من الجهات .