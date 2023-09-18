سمو محافظ الطائف يلتقي مدير شركة stc بالمحافظة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف في مكتبه اليوم, مدير شركة stc بالمحافظة المهندس فريد عبده حسن، الذي سلّم سموه تقريرًا عن أعمال الشركة لعام 2023م.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات العلاقة بخدمات الشركة، والجهود المقدمة في تطوير خدماتها لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين تطلعاً لرؤية المملكة 2030.

وأكد سموه أهمية رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة، مشيراً إلى دور الشركة في نجاح الفعاليات التي أقيمت خلال الفترة الماضية , وتوفير حلول رقمية مبتكرة للعملاء، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة؛ متطلعاً إلى بذل المزيد من الجهود لخدمة المحافظة وسكانها وزوارها.