سمو نائب أمير الشرقية يتسلم التقرير السنوي لإنجازات الدفاع المدني بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عجاب بن سدحان الحربي.

وتسلّم سموه التقرير السنوي لإنجازات الدفاع المدني بالمنطقة الذي اشتمل على جهود المديرية والحالات التي تمت مباشرتها، كما استمع لإيجاز عن سير العمل في المديرية والإدارات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة الشرقية، والإمكانات المختلفة التي تُسهم في تأدية أعمال الدفاع المدني على أكمل وجه.

ونوه بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات انطلاقًا مما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام وعناية بسلامة المواطنين والمقيمين.