سمو نائب أمير الشرقية يستقبل المدير العام لهيئة التراث بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، المدير العام لهيئة التراث بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم بن يوسف الصقهان، بمناسبة تعيينه.

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام ورعاية للتراث الوطني، وحمايته من الاندثار، كونه يُمثّل ثروة ثقافية وحضارية، مشيراً سموه إلى أن المنطقة الشرقية تحتوي على مقومات أثرية وتراثية وحضارية كغيرها من مناطق المملكة، ويجب إبرازه بما يُواكب رؤية المملكة 2030م من خلال الأنشطة والمبادرات التي تُسلّط الضوء على هذه الثروة الثقافية والمواقع الأثرية.

من جانبه، نوه الدكتور الصقهان بتوجيهات سمو نائب أمير المنطقة الشرقية ودعمه لجهود الهيئة في المنطقة.