سمو نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس جامعة الملك فيصل

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي.

واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير الجامعة، وما تضمنه من منجزات ومكتسبات في إطار هويتها المؤسسية الرامية إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، مشيداً سموه بما تقدمه الجامعة من مشروعات وخطط مواكبة للخطط التنموية الوطنية، ومبادرات نوعية لخدمة المجتمع.

ونوه الدكتور العوهلي بدعم سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، لمسيرة الجامعة.