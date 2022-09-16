سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية المملكة المتحدة

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

وقدم سموه خلال الاتصال العزاء والمواساة في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

كما قدم سمو وزير الخارجية التهنئة لمعاليه بمناسبة تعيينه وزيراً لخارجية المملكة المتحدة.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.