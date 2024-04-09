سمو وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكة المكرمة، اليوم، دولة رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى.

وتم خلال اللقاء استعراض أجندة عمل الحكومة الفلسطينية وأولوياتها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية، وقطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق النار فوري ومستدام، وإدخال المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة.

حضر اللقاء معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومدير الإدارة العامة لشؤون الدول العربية السفير محمود قطان، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.