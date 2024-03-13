سمير عطالله: الملك سلمان كان يعرف عن خفايا الصحافة أكثر من الصحفيين

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أكد الكاتب الصحافي سمير عطالله خلال لقائه مع برنامج مخيال المذاع على قناة السعودية أن الملك سلمان كان يعرف عن الصحافة وخفاياها أكثر من الصحفيين أنفسهم ، وذلك من خلال متابعته لشؤون السياسة، مضيفًا أنه عندما تولى رئاسة تحرير صحيفة النهار، طلب من الملك سلمان نشر الصحيفة في المملكة ،رغم القيود السابقة تلقى موافقته على ذلك.

وأضاف عطالله كنت أول صِحفي أعلن عن زيارة جمال عبد الناصر إلى المملكة العربية السعودية عام 1965.

أوضح الكاتب الصحافي اللبناني سمير عطالله أن علاقته مع وليد جنبلاط قديمة جدًا حيث كان معجبًا جداً بوالده الزعيم اللبناني الكبير كمال جنبلاط، مبينًا ان وليد جنبلاط كان من المثقفين الكبار في لبنان، ويمتلك فكر متطور يخدم لبنان دائما.

وتحدث عطالله عن الفوارق بين لبنان اليوم و حقبة الستينات الميلادية ،قائلا : أن لبنان في الستينيات يختلف عن لبنان اليوم، حيث كان يوجد بها أفضل المستشفيات، وأفضل المدارس وأفضل الجامعات في الشرق، لافتًا إلى أن هذا الأمر ليس لأن لبنان أذكى شعوب المنطقة، ولكن لبنان تقدمت علميًا بشكلٍ كبير، واعتمدت على نفسها في النهوض علميًا، وهو ما انعكس على قوة وجمال لبنان في فترة الستينات.