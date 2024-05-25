“سناب شات” تضيف عدسات الواقع المعزز لكروم

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أضافت سناب شات ملحقًا جديدًا لمتصفح جوجل كروم يسمى “Snapchat Camera for Chrome”، يتيح استخدام عدسات الواقع المعزز Snap Lenses عبر كاميرا الحاسوب.

في السابق، كان لدى سناب شات تطبيق منفصل يُسمى “Snap Camera”، والذي كان يُستخدم لإضافة مرشحات الواقع المعزز إلى كاميرا الحاسوب، وكان هذا التطبيق مفيدًا خلال جائحة كوفيد-19 لتحسين تجربة مكالمات الفيديو، ووسط خفض التكاليف على نطاق واسع، أغلقت سناب شات التطبيق المستقل Snap Camera في شهر يناير من العام الماضي.

وقد حاولت بعض الشركات الأخرى أيضًا إضفاء الحيوية على مكالمات الفيديو، باستخدام مرشحات الواقع المعزز وبدائل الخلفية، وعلى عكس تطبيق “Snap Camera”، يتطلب استخدام هذه العدسات تسجيل الدخول باستخدام حساب سناب شات.

كما يمكن تحسين تجربة في مكالمات الفيديو باستخدام هذا الملحق الجديد، ويمكن أيضًا دمج العدسات التي جرى تصميمها ونشرها في تجربة كاميرا الويب، ما يتيح إنشاء مظهرك الخاص بالكامل، ويتطلب الأمر بعض الصبر لتعلم كيفية إنشاء عدسة في Lens Studio، ولكن هذا خيار يمكن أن يُضفي متعة إضافية على مكالمات الفيديو.

ويمكن لملحق “Snapchat Camera for Chrome” تمكين عدسات الواقع المعزز مباشرةً عبر كاميرا الويب، كما يمكن استخدامها في مكالمات الفيديو والبث المباشر وتسجيلات الفيديو وما إلى ذلك.

وتعد عدسات الواقع المعزز جزءا أساسيا من هوية سناب شات، وهي إحدى المزايا الرئيسية التي ساعدت التطبيق في التميز إلى جانب الرسائل المرئية السريعة، لذا لها عدة فوائد في مجموعة متنوعة من المجالات.