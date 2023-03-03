سناب شات يختبر ميزة جديدة لإيقاف إرسال “الستريك” مؤقتاً

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يختبر تطبيق “سناب شات” للتواصل الاجتماعي، ميزة الإيقاف المؤقت لإرسال ما يسمى بـ “Snap Streak”، وهي سلاسل تحتوي صوراً ومقاطع فيديو يتم إرسالها لشخص أو أكثر بشرط التفاعل معها.

أوضحت شركة “سناب” الأمريكية المالكة للتطبيق، أن الميزة تتيح إيقاف سلاسل الصور ومقاطع الفيديو مجاناً بواقع سلسلة واحدة فقط، فيما سيُكلف كل إيقاف مؤقت لأي سلسلة 99 سنتاً داخل الولايات المتحدة.

وأضافت أنها ستتيح للمشتركين في خدمة +Snapchat المدفوعة قريباً ميزتي تجميد السلاسل وإعادة تشغيلها، حيث سيتعين على المستخدم الدفع في الحالتين للاحتفاظ بالوسائط المرسلة على شكل سلاسل.