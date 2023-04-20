«سناب شات»: My AI متاح للجميع مجاناً

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أطلقت شركة (سناب) Snap عالميا روبوت الدردشة القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي (ماي أي آي) My AI في خدمة التراسل المصور (سناب شات).

وذكرت الشركة الأمريكية في منشور على مدونتها أن مشتركي خدمتها المأجورة (سناب شات بلس) Snapchat+ أحبّوا My AI، وهم يُرسلون زهاء مليوني رسالة دردشة يوميًا بغية معرفة المزيد عن الرياضات، والحيوانات الأليفة، والعالم من حولهم. وأضافت (سناب): «اليوم، نعلن أن My AI أصبح متاحا لمستخدمي (سناب شات) عالميا، ويأتي الآن مع ميزات جديدة».

وبذلك، أصبح روبوت الدردشة My AI، الذي أُطلق في شهر فبراير الماضي، متاحا مجانا لمستخدمي (سناب شات) جميعهم، بعد أن كان حكرًا على مشتركي خدمة (سناب شات بلس). ويستخدم الروبوت نموذج (جي بي تي) GPT الذي يقوم عليه روبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي) ChatGPT.

وتتيح الميزة الجديدة الأولى لمستخدمي (سناب) شات تخصيص روبوت الدردشة، الذي يأتي مع الآلاف من صور (بيتموجي) Bitmoji الرمزية، إذ يمكن تصميم صورة رمزية خاصة للروبوت ثم تسميته، ثم بدء الدردشة معه.