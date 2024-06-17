”سندهم” ببلقرن تعايد مستفيديها

المناطق_صالح بن دايل

عايدت جمعية سندهم للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة بلقرن مستفيديها بعيد الأضحى المبارك من خلال تقديم بعض الهدايا لهم وذلك تحت شعار “ لتكن عزيمتك أقوى ، وفرحتك أكبر ، تقبل الله طاعتك “.

وتهدف جمعية سندهم – وهي جمعية أهلية مسجلة في “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تأسست عام 2019 م في مدينة سبت العلاية – إلى تقديم الخدمة المميزة لذوي الإعاقة بما يحقق الرضا التام ، وتوعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة لتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً ؛ وذلك من خلال تدريبهم وتأهليهم صحياً واقتصادياً وتعليمياً ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع ، وتقديم الدعم العيني للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ، والتعرف على حقوق المعاقين والدفاع عنها ، والمساهمة في توعية ووقاية الأشخاص ذوي الإعاقة.