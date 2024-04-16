سوبر هاتريك بالمر يقود تشيلسي لفوز ساحق على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

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اكتسح تشيلسي ضيفه إيفرتون 6 / صفر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين تشيلسي بالفضل في فوزه الكبير إلى نجمه كول بالمر، الذي سجل أربعة أهداف هاتريك، ليقود فريقه لتحقيق فوز كبير.

وسجل الهدفين الآخرين لتشيلسي كل من نيكولاس جاكسون واللاعب الشاب ألفي جليكرست.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 47 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.

وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق بالمر، الذي تلقى تمريرة من نيكولاس جاكسون ليضع الكرة في الشباك، ولم تمض سوى خمس دقائق فقط ليعود بالمر للتسجيل مجددا عبر مجهود فردي توجه بوضع الكرة في شباك جوردان بيكفورد حارس إيفرتون.

وواصل بالمر توهجه، ونجح في تسجيل الهدف الثالث له ولتشيلسي في الدقيقة 29، قبل أن يضيف زميله نيكولاس جاكسون الهدف الرابع قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول بعرضية من زميله مارك كوكوريلا.

وفي الشوط الثاني، لم يقدم إيفرتون أي جديد، وتألق بالمر مجددا وسجل الهدف الخامس من ضربة جزاء في الدقيقة 64، فيما أضاف اللاعب الشاب ألفي جيلكرست الهدف السادس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.