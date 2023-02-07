سوريا.. هزة ارتدادية جديدة تضرب حلب وحمص

المناطق_متابعات

أعلنت وكالة الأنباء السورية، عن حدوث هزة ارتدادية شعر بها سكان حلب وحمص.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن عدد قتلى الزلزال في سوريا ارتفع إلى 1300 شخص اعتمادا على بيانات وزارة الصحة السورية وفرق إنقاذ في الشمال السوري في حصيلة جديدة غير نهائية.

وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى إلى 593 وإصابة 1411 آخرين في حصيلة غير نهائية في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس.

كما أفادت فرق الإنقاذ العاملة في مناطق الشمال بمقتل 700 شخص وإصابة أكثر من ألفين آخرين.

وبثّت وكالة سانا صوراً تظهر دماراً كبيراً في مدن عدة بينها جبلة واللاذقية، انهارت فيها مبان بأكملها موقعة خسائر بشرية وأضرارا جسيمة.