سوسان: انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية هو المدخل لإعادة التواصل مع أنقرة

وقال سوسان، خلال اجتماع معاوني وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في موسكو، وفقا لما أوردته الوكالة العربية للأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، “إعلان تركيا رسمياً أنها ستسحب قواتها من الأراضي السورية كافة هو المدخل لإعادة التواصل بين الجانبين”.